Vôlei de São Caetano vence mais uma O São Caetano venceu o MRV/São Bernardo na noite desta terça-feira por 3 sets a 2, em partida válida pelo segundo turno do Campeonato Paulista Feminino de Vôlei da Divisão Especial. A partida, realizada em São Caetano, e que teve 130 minutos de duração, teve as parciais de 25/20, 25/27, 21/25, 25/23 e 15/9. Esta foi a nona vitória do São Caetano em 10 jogos. O São Caetano contou com uma presença especial nas arquibancadas: a levantadora Marcelle, eleita a melhor na posição no Mundial de Vôlei Feminino. "Estava torcendo da arquibancada, desesperada. Mas ainda bem que vencemos", disse a jogadora. O técnico William não disfarçou a alegria com o retorno da Marcelle. "Com a volta da minha amiga, a melhor levantadora do mundo, o time tende a crescer. Já estamos numa crescente e a tendência é melhorar cada vez mais", disse. RODADA - Outros jogos desta terça: em Limeira, o Nosso Clube 0 x 3 Tietê V.V. (20-25, 23-25 e 18-25). BCN/Osasco 3 x 0 Ecis/Suzano (25-16, 25-22 e 25-18) e Pinheiros 3 x 0 Tênis São José dos Campos (25-22, 25-23 e 25-23).