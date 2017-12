Vôlei: definidos grupos da 2ª fase Após a disputa da terceira rodada, nesta terça-feira, foram definidas as seleções classificadas para a segunda fase do Campeonato Mundial Masculino de Vôlei, que começa a ser disputada sexta-feira, em quatro sedes, na Argentina. O Brasil, segundo colocado no Grupo E, terá como próximos adversários França, Holanda e República Checa. Eles formarão o Grupo J, que terá seus jogos disputados em Santa Fé. A anfitriã Argentina, campeã do Grupo A, vai ter pela frente Itália, Bulgária e Japão, agora no Grupo G, em Buenos Aires. A seleção russa, campeã da Liga Mundial, ficou com uma das vagas destinadas aos melhores terceiros colocados, após acumular duas derrotas na primeira fase, jogando pelo Grupo C. A Rússia integrará o Grupo H, em Córdoba, juntamente com Espanha, Holanda e Portugal. Os Estados Unidos, que derrotaram o Brasil na segunda partida do Mundial, terão de enfrentar Iugoslávia, Grécia e China pelo Grupo K, em Salta. Cuba, Egito, Casaquistão, Croácia, Austrália, Tunísia, Canadá e Venezuela estão eliminadas da competição. Confira os resultados desta terça-feira: Grupo A: China 3 x 1 Austrália e Argentina 3 x 1 Portugal; Grupo B: Itália 3 x 0 Canadá e Polônia 3 x 0 Croácia; Grupo C: França 3 x 2 Bulgária e Rússia 3 x 0 Tunísia; Grupo D: Iugoslávia 3 x 0 Japão e Espanha 3 x 1 Casaquistão; Grupo E: Brasil 3 x 0 Egito e Estados Unidos 3 x 0 Venezuela; Grupo F: Holanda 3 x 1 Cuba e República Checa 3 x 2 Grécia.