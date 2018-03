Vôlei do Banespa ainda espera verba O Banespa, atual campeão paulista de vôlei masculino, ainda não tem orçamento para a próxima temporada. O gerente da equipe, José Montanaro, explica que deve reunir-se com a vice-presidência do banco nesta semana para definir o futuro. ?Estamos em transição. O banco deixou de ser estatal para virar uma multinacional. É preciso paciência.? Montanaro conta que o banco Santander, que comprou o Banespa, destinará R$ 85 milhões ao marketing, sendo R$ 15 milhões para patrocínios. A equipe adulta de vôlei masculino teve orçamento de R$ 1,8 milhão na temporada passada. De acordo com ele, o futsal e as categorias de base do vôlei serão mantidos. A preocupação, no entanto, é com o mercado. A maioria dos atletas tem propostas de outras equipes, inclusive da Itália, Japão e Coréia. ?Se demorarmos muito, podemos perder nossos atletas?, alerta Montanaro. Somente o Telemig/Minas já tem time formado. Renovou com todos os jogadores e está contratando Dante (ex-Suzano) para o lugar de Giba, que deve ir para a Itália. Outra novidade é a volta às quadras do técnico Cacá Bizzocchi e do atacante Lilico, contratados pelo Palmeiras.