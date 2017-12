Vôlei do Banespa busca reabilitação Derrotados na última rodada da Superliga Masculina de Vôlei, Banespa e Palmeiras/Guarulhos jogam nesta terça-feira pela reabilitação. A partida está marcada para às 20h30, no Ginásio do Banespa, com transmissão da SporTV. O Banespa vem de derrota por 3 a 1 para o Telemig/Minas e os palmeirenses perderam para o Lupo/Náutico pelo mesmo placar. Para Mauro Grasso, a equipe precisa corrigir os erros e redobrar a atenção: "Uma derrota sempre abala qualquer equipe. Tudo bem que perdemos para o grande favorito da competição. Vamos revisar os erros e corrigi-los para vencermos o Palmeiras." No time de Guarulhos, a idéia é a mesma. "Estamos preocupados em corrigir os nossos erros, que foram os grandes responsáveis pela nossa derrota para o Lupo. Fomos muito irregulares no ataque e no passe. Precisamos voltar a acertar", disse o treinador palmeirense Cacá Bizzochi. "O Banespa é uma equipe que já enfrentamos diversas vezes e, por isso, conhecemos bem. É forte candidata ao título, mas passa por um momento irregular na competição", conclui Cacá.