Vôlei do Brasil busca título em Cali A seleção brasileira masculina de vôlei viajou, hoje, para Cali, Colômbia, onde lutará pela hegemonia na 24.ª edição do Sul-Americano, de quarta a domingo. O Brasil obteve, desde 1951, 22 títulos - em 1964 não disputou o torneio. O principal atrativo do torneio, que ainda terá Colômbia, Argentina e Venezuela, é a vaga que o vencedor garante para a Copa dos Campeões, no Japão, em novembro.