Vôlei do Brasil conquista o 5º lugar A seleção brasileira de vôlei feminino conquistou neste sábado o 5ª lugar do Grand Prix da Ásia. Apesar da vitória de virada sobre o Japão, por 3 sets a 2 (22/25, 19/25, 25/23, 25/11 e 15/8), o Brasil obteve neste ano a sua pior colocação no GP. Em oito edições, a equipe sempre esteve entre os finalistas, sendo que já foi campeã três vezes (94, 96 e 98). Na disputa pela 5ª posição, as japonesas começaram melhor e venceram os dois primeiros sets. No terceiro, o mais equilibrado, o Brasil reagiu e ganhou por 25 a 23. Depois, o time do técnico Marco Aurélio Motta tomou conta do jogo e fechou em 3 a 2. A maior pontuadora da partida foi a brasileira Érika, que marcou 18 pontos. Depois do jogo, a levantadora Fofão, uma das mais experientes do time, explicou que o resultado no GP foi fruto da renovação na seleção brasileira, que trocou recentemente de técnico - saiu Bernardinho e entrou Marco Aurélio Motta. "Precisamos trabalhar muito quando voltarmos ao Brasil para que as jogadoras mais jovens possam amadurecer e assim, poderemos ter melhores resultados nas competições internacionais", afirmou a capitã do Brasil.