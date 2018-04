Vôlei do Brasil conquista título do Torneio Final Four

O vôlei feminino do Brasil foi campeão dos últimos oito campeonatos que disputou. Nesse período, ganhou duas vezes o Final Four e outras duas o Grand Prix, além da Olimpíada de Pequim, da Copa Pan-Americana, do Torneio de Montreux e do Torneio Classificatório para o Mundial de 2010.

Nesta edição do Final Four, o Brasil teve uma campanha perfeita, com vitórias sobre Estados Unidos, Peru e República Dominicana na primeira fase. Depois, nas semifinais disputadas no sábado, voltou a vencer as peruanas. E aí, na decisão deste domingo, ganhou novamente das norte-americanas.

No Final Four, o técnico José Roberto Guimarães resolveu dar um descanso para as principais jogadoras da seleção brasileira. Assim, a única campeã olímpica que disputou o torneio no Peru foi Sassá. Mas a renovada equipe correspondeu às expectativas e conquistou o título para o Brasil.

Agora, a seleção feminina disputará o Campeonato Sul-Americano, entre os dias 30 de setembro e 4 de outubro, em Porto Alegre. Depois, no encerramento da temporada 2009, o time do Brasil ainda encara a Copa dos Campeões, em novembro, no Japão.