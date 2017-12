Vôlei do Brasil cumpre tabela na Liga O melhor passe da Liga Mundial de Vôlei Masculino contra o melhor saque. Assim será o confronto deste sábado, às 9 horas, e domingo, às 10 horas, entre a seleção brasileira, dona do passe mais eficiente com 55,84%, e a Alemanha, com média de 1,88% de ponto de saque por set. O líbero Escadinha, que ainda se recupera de uma infecção intestinal, e o central Henrique, com o dedo mínimo imobilizado, jogarão com Maurício, André, Gustavo, Giba e Nalbert pelo time titular do Brasil. A equipe comandada pelo técnico Bernardinho já está classificada em 1º lugar do Grupo D da competição e irá apenas cumprir tabela contra os alemães.