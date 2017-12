Vôlei do Brasil derrota EUA na Liga A seleção brasileira masculina de vôlei venceu os Estados Unidos por 3 a 0 (25/19, 25/11 e 25/19), neste sábado, no ginásio Mineirinho, em Belo Horizonte, e manteve-se na liderança do Grupo D da Liga Mundial, com seis vitórias e uma derrota. Os norte-americanos têm quatro vitórias e três derrotas e estão em segundo na classificação. As duas equipes voltam a se enfrentar neste domingo a partir das 9 horas (com transmissão da TV Globo e SporTV). No jogo deste domingo, o Brasil deve ter o mesmo time base: Maurício, André Nascimento, Gustavo, Henrique, Nalbert e Giba. Escadinha é líbero. Neste sábado, o Brasil jogou a melhor partida desde que o técnico Bernardinho assumiu a equipe. Maurício distribuiu muito bem as jogadas, deixando o bloqueio norte-americano perdido. O saque entrou forte e dificultou a armação de ataque do adversário. Ao todo, a seleção brasileira marcou nove pontos neste fundamento e ainda proporcionou outros 23 em erros dos Estados Unidos. O central Henrique fechou o segundo set com dois pontos seguidos de saque. Além disso, o bloqueio do Brasil foi bastante eficiente, rendendo oito pontos. O objetivo de Bernardinho é subir o bloqueio triplo em todas as jogadas rivais. O assistente-técnico Chico dos Santos filma os treinos da seleção para analisar melhor o comportamento de cada jogador neste fundamento. "O saque entrou muito bem no segundo set, mas no último, erramos mais. Isso pode ser prejudicial, já que hoje não existe jogo fácil. Precisamos manter a intensidade em todos os sets", analisou o treinador.