Vôlei do Brasil é campeão juvenil O vôlei brasileiro continua conquistando títulos mundo afora. A seleção juvenil feminina sagrou-se neste sábado campeã do XVI Torneio Sul-Americano, disputado em Laz Paz, ao vencer a Argentina por 3 sets a 0, com parciais de 25/15, 25/21 e 25/21, em 1h09 de jogo. Além de terminar invicta a disputa, a equipe garantiu vaga no mundial da categoria. A Venezuela venceu o Peru e ficou com o vice-campeonato.