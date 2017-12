Vôlei do Brasil é campeão mundial A seleção brasileira masculina de vôlei conquistou neste domingo o inédito título de campeã mundial. Na final disputada em Buenos Aires, na Argentina, o Brasil conseguiu uma incrível vitória sobre a Rússia, por 3 sets a 2, com parciais de 23/25, 27/25, 25/20, 23/25 e 15/13. O Brasil começou a decisão com sua formação considerada titular, com Maurício, Nalbert, André, Giba, Gustavo, Henrique e o líbero Escadinha. Apesar de terem liderado grande parte do primeiro set, os brasileiros perderam por 25 a 23. Na segunda parcial, como a Rússia mandava no jogo, o técnico Bernardinho resolveu mexer na equipe: colocou Anderson e Ricardinho nos lugares de André e Maurício. As mudanças deram certo e o Brasil conseguiu virar ainda no primeiro set, tirando uma desvantagem de cinco pontos e fechando em 27 a 25. Na terceira parcial, ainda com Ricardinho e Anderson no time, os brasileiros controlaram o jogo e fizeram 25 a 20. No quarto set, a Rússia reagiu e conseguiu levar o jogo para o tie break ao fazer 25 a 23. A decisão foi então para a quinta parcial. Aí, numa disputa muito equilibrada e emocionante, o Brasil venceu por 15 a 13 com um ace de Giovane no último ponto. A seleção de Bernardinho teve uma campanha incrível neste Mundial. Na primeira fase, a única derrota no campeonato (3 a 2 para os Estados Unidos) e vitórias sobre Venezuela (3 a 0) e Egito (3 a 0). Na segunda etapa, três vitórias por 3 a 0, contra República Checa, França e Holanda. Depois, 3 a 2 em cima da tricampeã mundial Itália, nas quartas-de-final, e 3 a 1 na atual campeã olímpica Iugoslávia, na semifinal. Na final, a vitória sobre a Rússia serviu como revanche pelas derrotas na decisão da última Liga Mundial, em agosto, e também na do Mundial de 1982, também na Argentina, quando os brasileiros tinham conseguido a melhor colocação até então: a medalha de prata. Os veteranos Maurício e Giovane coroaram a carreira com o único título que lhes faltavam. Os dois estavam no time que conquistou o ouro olímpico em Barcelona/92 e têm duas conquistas da Liga Mundial. O capitão Nalbert tornou-se o único jogador no mundo campeão mundial em três categorias: infanto-juvenil, juvenil e adulta. E o levantador Ricardinho, com duas brilhantes atuações na semifinal e final da competição, saiu da sombra de Maurício e provou estar pronto para herdar o posto de levantador titular. A histórica conquista também coroa a performance de Bernardinho no comando da seleção masculina. Desde o começo de 2001, quando assumiu o cargo, o treinador disputou nove torneios e chegou à final de todos eles. Foi campeão em sete, mas o mais importante foi o deste domingo, o inédito título mundial. O próximo passo nessa trajetória vencedora é a Olimpíada de Atenas, em 2004, quando o Brasil já chega como favorito para ganhar sua segunda medalha de ouro olímpica. Conheça todos os jogadores da seleção campeã do mundo: Giovane - 32 anos e 1m96 Henrique - 24 anos e 2m01 Maurício - 34 anos e 1m84 Giba - 25 anos e 1m92 André Nascimento - 23 anos e 1m95 Sérgio (Escadinha) - 26 anos e 1m84 Anderson - 28 anos e 1m90 Nalbert - 28 anos e 1m95 Gustavo - 27 anos e 2m03 Rodrigão - 23 anos e 2m05 Ricardinho - 26 anos e 1m91 Dante - 22 anos e 2m01