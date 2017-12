Vôlei do Brasil estréia contra Azerbaijão na segunda fase Depois de terminar invicto a primeira fase do Mundial Feminino de Vôlei, com a vitória deste domingo sobre Camarões, o Brasil já conhece seus próximos adversários no campeonato. A estréia brasileira na segunda etapa será na quarta-feira, contra a seleção do Azerbaijão, na cidade de Osaka, no Japão. Na madrugada deste domingo, o Brasil passou fácil por Camarões. Ganhou por 3 sets a 0, com parciais de 25/13, 25/14 e 25/8, e terminou a primeira fase na liderança do Grupo C, com 5 vitórias em 5 jogos disputados. Agora, a seleção brasileira entra no Grupo F, que reúne os quatro primeiros colocados das chaves B e C. Mas, como leva os resultados da primeira fase, o Brasil já é líder dessa nova etapa do Mundial. Além de Azerbaijão, no grupo do Brasil estão Rússia, Estados Unidos, Alemanha, Holanda, China e Porto Rico. Já na outra chave, a E, ficaram Sérvia e Montenegro, Taiwan, Itália, Cuba, Polônia, Coréia do Sul, Japão e Turquia. Na segunda fase, as seleções jogam dentro de seus grupo, apenas com aquelas que ainda não enfrentaram no campeonato. Assim, depois do Azerbaijão, o Brasil enfrenta China (quinta-feira), Alemanha (sábado) e Rússia (domingo). Em busca do inédito título mundial, o time comandado pelo técnico José Roberto Guimarães precisa ficar entre os dois primeiros colocados de sua chave para garantir a vaga na semifinal do Mundial.