Vôlei do Brasil ganha a 1ª no Japão Depois de duas derrotas, para Japão e Rússia, a seleção brasileira de vôlei feminino ganhou a primeira partida na Copa dos Campeões, que está sendo disputada na cidade japonesa de Fukuoka. Nesta sexta-feira, o Brasil derrotou a Coréia por 3 sets a 0 (25/21, 25/14 e 25/15) e manteve as suas chances na competição. Na madrugada deste sábado, às 4h30 (horário de Brasília), o time do técnico Marco Aurélio Motta tem um jogo decisivo com os Estados Unidos. Depois, domingo, encerra sua participação contra a China. Nos outros dois jogos disputados na madrugada desta sexta-feira, os Estados Unidos ganharam da Rússia por 3 sets a 1 (18/25, 25/22, 25/20 e 29/27) e a China derrotou o Japão por 3 a 0 (25/21, 25/21 e 25/21). Os resultados deixaram as chinesas em primeiro lugar, invictas com três vitórias. Em segundo estão as japonesas, que venceram duas e perderam. O Brasil é o terceiro colocado, com apenas 1 vitória, mas um bom saldo de sets.