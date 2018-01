Vôlei do Brasil ganha outra de Cuba A seleção brasileira de vôlei feminino encerrou a Copa da Amizade, torneio amistoso preparatório para a Copa dos Campeões (em novembro, no Japão), com mais uma vitória sobre Cuba. Depois de ganhar os três primeiros jogos do duelo com as cubanas, o Brasil fez 3 sets a 0 sobre as tradicionais rivais, neste terça-feira, em Aracaju.