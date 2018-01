Vôlei do Brasil inicia luta por vaga A seleção brasileira feminina de vôlei estréia nesta sexta-feira, às 19 horas (horário de Brasília), no Torneio Classificatório para o Mundial de 2002, contra o Peru, em Santa Fé, na Argentina. O outro confronto será disputado entre as argentinas e a venezuelanas. No sábado, o Brasil enfrenta as donas da casa, às 18 horas, e, no domingo, a Venezuela, às 17 horas. Esta será a primeira competição disputada pela equipe sob o comando de Marco Aurélio Motta, o substituto de Bernardinho, que se transferiu para o time masculino.