Vôlei do Brasil já está em Hong Kong A seleção brasileira de vôlei feminino está, desde hoje, em Hong Kong para disputar, a partir de quinta-feira, as finais do Grand Prix 2002. Depois de classificar sua jovem equipe entre as quatro primeiras, o técnico Marco Aurélio Motta quer o pódio. "Fizemos boas apresentações e agora vamos em busca de uma medalha", afirmou. China, Rússia, Alemanha e Brasil se enfrentam pelo título. Nesta fase, os times jogarão todos contra todos. As duas equipes mais bem colocadas fazem a final, no domingo.