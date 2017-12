Vôlei do Brasil luta pelo 5º lugar A seleção brasileira de vôlei feminino disputa neste domingo a 5ª colocação do Montreux VolleyMasters, na Suíça. Depois de derrotar os Estados Unidos por 3 sets a 0 (25/22, 25/20 e 25/23), no sábado, o time do Brasil, comandado pelo técnico Marco Aurélio Motta, irá enfrentar o Japão, que ganhou de Cuba também por 3 a 0 (25/21, 25/22 e 25/22). Na decisão do título do torneio, também neste domingo, irão jogar Rússia e Itália. Nas semifinais, as russas venceram a Holanda por 3 sets a 1 (18/25, 25/17, 25/18 e 25/14) e as italianas passaram pela China, com 3 a 1 (25/22, 26/24, 21/25 e 25/17).