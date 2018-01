Vôlei do Brasil pega Colômbia em Cali A seleção brasileira masculina de vôlei enfrenta a Colômbia, amanhã, às 22h30 (horário de Brasília), em partida válida pela segunda rodada do Sul-Americano, em Cali. Sofrendo problemas políticos internos, a cidade colombiana está com a segurança reforçada, assim como ocorreu na Copa América de futebol. São 1.800 policiais destacados para o evento, sendo que alguns fazem parte da inteligência civil. Esse número aumenta quando são realizadas blitze nas proximidades do ginásio.