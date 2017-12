Vôlei do Brasil perde no Grand Prix A seleção brasileira de vôlei feminino foi derrotada na madrugada deste domingo pelo Japão, em jogo válido pelo Grand Prix de 2001. Com a vitória por 3 a 0 (parciais de 25-21, 26-24 e 25-17), a seleção japonesa sagrou-se campeã desta etapa do torneio, já que também havia vencido seus jogos contra a seleção anfitriã, a China (25-19, 30-28 e 25-23) e contra a atual campeã olímpica, Cuba (parciais de 25-23, 16-25, 25-16 e 25-21). A quadra do Hong Kong Coliseum recebeu 7.800 espectadores para assistir à partida. As meninas do Brasil haviam vencido Cuba na estréia, por 3 a 2, mas perderam para a China no sábado, pelo mesmo placar. O técnico brasileiro, Marco Aurélio Motta, reclamou da defesa do time em entrevista após a partida. Equipes de oito Países tomam parte no torneio do Grand Prix. As outras quatro seleções - Coréia do Sul, Rússia, Estados Unidos e Alemanha - estão jogando na Tailândia.