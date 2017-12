Vôlei do Brasil perde para Cuba A seleção brasileira masculina de vôlei perdeu a primeira na Copa dos Campeões, que está sendo disputada no Japão. A equipe do técnico Bernardinho Rezende foi derrotada por 3 sets a 2 pela seleção de Cuba, na madrugada desta sexta-feira. As parciais foram de 25/21, 22/25, 20/25, 25/20 e 15/11. A seleção brasileira ainda joga mais duas vezes na Copa. Para ser campeão, precisa vencer as duas e torcer por uma derrota de Cuba. Amanhã o Brasil enfrenta a Iugoslávia e no dia 25 joga contra o Japão. A rodada desta sexta teve ainda os seguintes jogos: A Iugoslávia venceu a Argentina por 3 sets a 1, com parcais de 25/22, 21/25, 11/25, 18/25 e o Japão foi derrotado pela Coréia do Sul por 3 a 0. As parciais foram de 21/25, 21/25, 25/27. As duas próximas rodadas estão marcadas para os dias 24 e 25. Dia 24: Cuba x Japão, Coréia do Sul x Argentina e Brasil x Iugoslávia. No dia seguinte, jogam Argentina x Cuba, Iugoslávia x Coréia do Sul e Japão x Brasil.