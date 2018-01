Vôlei do Brasil perde para os EUA A seleção brasileira feminina de vôlei precisa vencer a Alemanha, neste sábado, às 9h30 (horário de Brasília), em Riesa, para continuar com chances de classificação às quartas-de-final do Mundial da Alemanha. O Brasil perdeu para os Estados Unidos, por 3 sets a 0 (25/20, 25/21, 26/24), hoje, estreando na segunda fase. Diante das alemãs, a equipe do técnico Marco Aurélio Motta precisará superar a torcida local, que vem lotando os ginásios nos jogos do time da casa, e o histórico desfavorável, pois este ano, em cinco partidas, foram quatro vitórias da Alemanha, inclusive na decisão do terceiro lugar do Grand Prix. A ponta Phipps, maior pontuadora da partida desta sexta-feira, com 14 pontos, comandou o forte ataque norte-americano. Mas foi o setor defensivo dos Estados Unidos que fez a diferença, com um sistema de cobertura quase perfeito e bloqueios eficientes. A experiente equipe norte-americana fechou com facilidade os dois primeiros sets, ambos em 24 minutos. O Brasil só reagiu no terceiro set, quando chegou a estar em vantagem no marcador e teve um set point. Mas prevaleceu a força das adversárias, definindo a parcial em 27 minutos e a partida, em 3 sets a 0. O técnico Marco Aurélio Motta admitiu que a seleção não atuou bem. "Desperdiçamos contra-ataques e não tivemos continuidade. Conseguíamos encostar no marcador, mas em seguida errávamos duas, três bolas." A capitã Karin também reconheceu as falhas da equipe brasileira. "Erramos em momentos importantes, principalmente no ataque. Isso foi decisivo porque sabíamos da força dos Estados Unidos no bloqueio. Elas foram perfeitas nesse fundamento." Apesar da derrota, o time brasileiro não desanimou e continua buscando a classificação. "Não existe desespero. As jogadoras estão chateadas, mas estamos pensando no time alemão", disse Marco Aurélio Motta. Ainda pelo grupo do Brasil, a Holanda venceu a Alemanha por 3 sets a 1 (18/25, 28/26, 25/17, 25/23). Neste sábado, se enfrentam Estados Unidos e Holanda, às 12 horas (horário de Brasília). Na última rodada, domingo, jogam Brasil x Holanda e Estados Unidos x Alemanha. Outros resultados desta sexta-feira: Cuba 3 x 1 Grécia, Rússia 3 x 2 Itália, China 3 x 0 Bulgária e Coréia do Sul 3 x 0 Porto Rico.