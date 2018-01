Vôlei do Brasil soma 4ª vitória na Copa Pan-Americana A seleção brasileira feminina de vôlei obteve sua quarta vitória, em cinco jogos, na Copa Pan-Americana de Porto Rico, em San Juan. A equipe do técnico José Roberto Guimarães não teve dificuldades para superar a Costa Rica nesta segunda-feira por 3 sets a 0 (25/13, 25/13 e 25/16). A fase decisiva do torneio, usado como preparação para o Grand Prix, em agosto, começa a ser disputada nesta quarta.