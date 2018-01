Vôlei do Brasil tenta segunda vitória Depois de vencer o Peru na estréia, sexta-feira, o Brasil enfrenta a Argentina neste sábado, na segunda rodada do Torneio Classificatório para o Mundial de Vôlei Feminino do ano que vem. O jogo será às 18 horas, no ginásio Estadio Club Union, de Santa Fé, na Argentina. Contra as peruanas, a seleção brasileira não teve dificuldades para fazer 3 sets a 0 (25/14, 25/09 e 25/13). No outro jogo de ontem, as argentinas derrotaram as venezuelanas também por 3 a 0 (25/16, 25/14 e 25/18). As adversárias deste sábado sempre foram históricas freguesas do Brasil, mas no início do mês venceram dois de uma série de quatro amistosos. Para o técnico brasileiro Marco Aurélio Motta, as jogadoras brasileiras aprenderam com as derrotas para a Argentina. "Treinamos bem e a expectativa para a partida é a melhor possível. Aprendemos com as falhas dos amistosos e treinamos para corrigi-las", garantiu o técnico. Marco Aurélio Motta diz que o Brasil precisa ter cuidado, pois o time argentino melhorou muito nos últimos anos. "A Argentina conta com uma equipe muito alta e com jogadoras que atuam no exterior, como a Mariana Conti, a Carolina Costagrande e a levantadora Romina. Essa equipe é bem superior às anteriores", comentou o treinador. Brasil e Argentina são os dois favoritos ao título do torneio. "Elas forçam bastante o saque para tentar diminuir a velocidade do nosso jogo e marcar nossos ataques com o bloqueio", destacou a líbero brasileira Ricarda. No domingo, a seleção brasileira encerra a participação no torneio contra a Venezuela. Os três primeiros colocados garantem a classificação para o Mundial, que será disputado no ano que vem, na Alemanha. No último, em 1998, no Japão, o Brasil ficou em quarto lugar.