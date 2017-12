Vôlei do Brasil tenta vaga na final Maurício, Dante, André Nascimento, Gustavo, André Heller e Nalbert serão os titulares da seleção brasileira de vôlei masculino que enfrenta a Holanda neste sábado, às 9 horas (TV Globo), em Fortaleza, pela Liga Mundial. Se vencer, o Brasil garante vaga para as finais como líder do Grupo D. Giovane, com uma virose, estará no banco, e Marcelinho, contundido, fica fora do jogo. Os holandeses não terão Görtzen e Schuil, que serão poupados pelo técnico Bert Goedkoop para jogar com os Estados Unidos no próximo fim de semana.