Vôlei do Brasil vence amistoso A seleção brasileira masculina de vôlei venceu o primeiro amistoso preparatório para a Copa dos Campeões, que começa semana que vem, no Japão ? o Brasil estréia na terça-feira, contra a Coréia. Nesta quinta-feira, em Nagoya, o time do técnico Bernardinho fez 3 sets a 0 (27/25, 25/18 e 25/16) sobre o NTT, equipe da primeira divisão do Campeonato Japonês.