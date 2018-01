Vôlei do Brasil vence e garante vaga A seleção brasileira feminina de vôlei enfrenta a Tailândia, nesta terça-feira, às 9 horas (com TV Globo), em Leipzig, pelo Grupo D, já classificada para a segunda fase para o Mundial da Alemanha, depois da vitória desta segunda-feira, sobre a Grécia, por 3 sets a 0 (parciais de 25/18, 25/12 e 25/23). O Brasil busca a quarta vitória no Mundial, para garantir a segunda posição do grupo e não ter de enfrentar a forte seleção de Cuba. O Brasil venceu os dois primeiros sets sem grande esforço, pois as adversárias não resistiram à força do ataque e ao bom saque das brasileiras. A atacante Luciana foi a maior pontuadora da partida, com 16 pontos. A Grécia só equilibrou a partida no terceiro set, mas graças à boa atuação da ponta Sassá, que marcou 14 pontos na partida, a seleção teve tranqüilidade para definir a partida em 66 minutos. ?Foi meu melhor jogo no Mundial. Nas duas primeiras partidas estava com receio de atacar, mas sinto que estou melhor a cada jogo?, disse Sassá. Considerada uma das revelações do vôlei brasileiro, a atleta, de 19 anos, prevê vôos mais altos para a seleção. ?Não existe nenhum bicho de sete cabeças no campeonato. Nosso objetivo é ganhar uma medalha.? Ainda nesta segunda-feira pelo Grupo D, a Tailândia derrotou a Austrália por 3 sets a 1 (25/18, 21/25, 25/17, 25/16) e a China venceu a Polônia por 3 sets a 0 (25/20, 25/19 e 25/18). O técnico Marco Aurélio Motta comemorou a vitória e a vaga antecipada, mas está preocupado com a Coréia do Sul, adversária na seqüência do Mundial. ?A Coréia é uma equipe muito difícil. Não jogamos contra elas este ano, mas sabemos que têm um bloqueio extraordinário?. Além das coreanas, a seleção vai enfrentar na segunda fase Porto Rico e a segunda colocada do Grupo A, que será definida após a rodada desta terça-feira. Outros resultados desta terça-feira pelo Mundial: Japão 3x1 Bulgária, República Checa 3x2 México, Itália 3x0 Alemanha, Coréia do Sul 3x0 Holanda, Cuba 3x0 Egito, Romênia 3x0 Canadá, República Dominicana 3x0 Quênia, Rússia 3x0 Argentina, Estados Unidos 3x0 Porto Rico.