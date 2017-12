Vôlei do Brasil vence italianas no Japão A seleção brasileira de vôlei feminino encerrou com mais uma vitória (a décima) sua participação na Copa do Mundo da categoria disputada no Japão, na madrugada deste sábado. Com a vaga para as Olimpíadas de Atenas assegurada desde a rodada anterior, as meninas do Brasil derrotaram as italianas por 3 sets a 1, parciais de 25-20, 25-12, 23-25 e 25-17, e garantiram o vice-campeonato na competição. O resultado acabou beneficiando a seleção norte-americana, que disputava a última vaga para Atenas com a Itália e, no jogo anterior da noite, havia derrotado Cuba por 3 sets a 0. A China ficou com o título, de forma invicta (obteve 11 vitórias), com a vitória por 3 sets a 0 sobre o Japão, com parciais de 25-18, 25-18 e 25-13, em apenas uma hora e três minutos. A equipe perdeu apenas quatro sets em todo o torneio (um para o Brasil, um para a Turquia e dois para os Estados Unidos).