Vôlei do Brasil vence mais uma A seleção brasileira feminina de vôlei venceu a Tailândia por 3 sets a 0, na manhã desta terça-feira, pelo grupo D do Campeonato Mundial, que está sendo realizado na Alemanha. As parciais da partida, realizada na cidade de Leipizig, foram de 25/22, 25/13 e 25/19. Em jogos já encerrados nesta terça-feira, a Coréia do Sul derrotou o Egito por 3 a 0 e terminou em primeiro no grupo B. Pelo grupo C, os Estados Unidos venceram a seleção do Quênia também por 3 a 0. O Brasil entrou em quadra já classificado. Na véspera venceu a Grécia e garantiu sua vaga por antecipação. A segunda fase começa no final de semana e as seleções classificadas serão divididas em três grupos de quatro. As duas primeiras de cada grupo, além das duas melhores terceiras colocadas, garantem vaga na fase seguinte.