Vôlei do Brasil vence na estréia O técnico Bernardinho estreou com vitória na seleção brasileira de vôlei masculino. Nesta sexta-feira, em Groningen, o Brasil derrotou a Holanda por 3 sets a 2 (25/16, 22/25, 22/25, 25/14 e 15/12), na primeira partida da Liga Mundial. Marcelo Negrão, no entanto, não pôde comemorar. Um escorregão no segundo set, em sua primeira bola de ataque, vai tirá-lo das quadras por pelo menos oito meses. De acordo com o médico da delegação, Álvaro Chameck, o jogador sofreu ruptura do tendão patelar da perna direita, mesma contusão do atacante Ronaldinho, e chega neste sábado a São Paulo para submeter-se a uma cirurgia. Marcelo Negrão, que voltava à seleção após ótima atuação individual na Superliga - defendeu o Suzano -, parece não estar com muita sorte. Com Bernardinho no comando, e não o desafeto Radamés Lattari, ele poderia atuar na posição de oposto, a sua preferida. Nos treinos era um dos mais empolgados e falava em recuperar a posição de titular para ir à Olimpíada de Atenas, em 2004. No domingo, às 9h30 (de Brasília), com transmissão ao vivo da SporTV, o Brasil enfrenta novamente a Holanda, pelo Grupo D da Liga. Os novatos André e Henrique devem ser os titulares ao lado de Ricardinho, Nalbert, Dante e Gustavo. Escadinha é o líbero. Na mesma chave, Estados Unidos e Alemanha jogam neste sábado. Confira os resultados da primeira rodada da Liga - Grupo A: Itália 3 x 0 Argentina (25/18, 25/19 e 25/19), Espanha 0 x 3 França (16/25, 20/25 e 20/25); Grupo B: Rússia 3 x 0 Venezuela (25/20, 25/13 e 25/19), Polônia 3 x 0 Grécia (25/21, 25/22 e 25/21).