Vôlei do Brasil vence na estréia A seleção brasileira masculina de vôlei começou bem sua participação na Copa dos Campeões, que está sendo disputada na cidade japonesa de Nagóia. O time do técnico Bernardinho venceu a Coréia do Sul por três sets a um. As parciais foram de 25/21, 25/21, 19/25 e 25/19. A rodada de abertura da Copa, teve ainda os seguintes resultados: Cuba venceu a Iugoslávia por 3 a 0 (25/20, 25/22, 25/23) e o Japão teve dificuldade, mas passou pela Argentina por 3 a 2 (24/26, 25/21, 21/25, 25/17, 15/13).