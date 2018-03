Vôlei do Brasil vira líder do ranking O título da Liga Mundial garantiu ao Brasil o primeiro lugar do ranking da Federação Internacional de Voleibol (FIVB), divulgado nesta segunda-feira. A medalha de ouro rendeu mais 50 pontos ao vôlei brasileiro, que agora soma 198 - ocupava antes o segundo lugar. A então líder Rússia, a grande decepção do torneio (terminou na sétima colocação), perdeu duas posições e está em terceiro com 170 pontos. Sérvia e Montenegro, equipe vice-campeã da Liga, é a segunda colocada, com 180. As equipes que mais evoluíram no ranking foram as que voltaram a disputar a Liga Mundial. A República Checa, quarta colocada no torneio, subiu nove posições: saiu do 18º e está em 9º lugar, com 59,50 pontos. A Bulgária, que ficou fora da competição por quatro anos, terminou na quinta colocação e saiu do 20º para o 11º lugar na lista. A Argentina, que esteve fora da Liga Mundial por causa dos problemas políticos entre a sua federação e a FIVB, manteve-se na sexta colocação. Os argentinos ficarão de fora de pelo menos mais um torneio: os Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo, na República Dominicana. Assim, os maiores adversários do Brasil serão Estados Unidos, Cuba e Canadá.