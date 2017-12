Vôlei do Brasil volta em maio de 2003 Enquanto a Federação Internacional de Vôlei (FIVB) não divulga seu calendário, a data prevista para o público rever a seleção brasileira masculina, campeã mundial, em quadra é maio de 2003, quando começa a Liga Mundial. O Brasil é o atual vice-campeão do torneio, após os títulos de 1993 e 2001. Até lá, os campeões mundiais voltam às atividades nos clubes, como é o caso de Maurício e Henrique, atletas da Telemig Celular/Minas. Os dois retomam os treinos no dia 4. Antes, porém, torcem por sua equipe, convidada para abrir a Copa Juvenil de Vôlei Telemig Celular/Minas, diante da Universidade de Brasília, sábado, às 20 horas, em Conselheiro Lafaiete, a 98 quilômetros de Belo Horizonte. Nas semifinais do Campeonato Paulista, o técnico Ricardo Navajas, do Suzano, poderá contar com o autor do ace que definiu a vitória brasileira no Mundial da Argentina. Se for liberado pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) - os atletas têm a cumprir um extenso programa de homenagens e eventos - Giovane é reforço para o jogo de terça, às 19h30, contra o Banespa, dos também campeões Escadinha e Rodrigão. A Itália também recebe nossos atletas. Giba e Gustavo voltam à equipe do Ferrara. O capitão, Nalbert, defende as cores do Macerata. O Daytona Modena, futura equipe do caçula da seleção, o atacante Dante, de 22 anos, joga sábado a final da Super Copa Italiana diante do Noicom Brebanca Cuneo. Quem é? - Quando Fernanda Venturini, mulher do técnico Bernardinho, foi buscá-lo no aeroporto, com a filha Júlia, de 10 meses, nos braços, houve um instante de constrangimento: a menina demorou cerca de cinco minutos para reconhecer o pai e sorrir. Segundo Fernanda, por causa da dedicação de Bernardinho ao Mundial, ele não participou de fases importantes do crescimento da filha. Para a atleta do BCN/Osasco, foi mais um preço pago pelo título. "Quem vê de fora não tem idéia da dedicação necessária. A medalha de ouro só veio coroar o trabalho da comissão técnica e o esforço dos jogadores."