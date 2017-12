Vôlei: duplas brasileiras na semifinal No confronto das duplas brasileiras no Mundial de Vôlei de Praia, Adriana Behar e Shelda se deram melhor e, em pouco mais de 40 minutos de jogo, venceram Jacqueline e Claudia por dois sets a zero. As parciais foram de 21/13 e 21/12. Com esse resultado, Behar e Shelda garantiram uma vaga nas semifinais da competição, que está sendo realizada em Klagenfurt, na Áustria. Outra dupla brasileira também avançou para as semifinais. Sandra Pires e Tatiana venceram as chinesas Chi Rong e Xiong Zi, também por 2 a 0. As parciais foram de 23/21 e 21/19. Numa das semifinais, Behar e Shelda vão enfrentar a dupla Eva Celbova e Sona Dosoudilova, da República Tcheca. Sandra Pires e Tatiana vão jogar contra as norte-americanas Elaine Youngs e Barbara Fontana.