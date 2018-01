Vôlei é campeão mundial no Egito A seleção brasileira infanto-juvenil masculina venceu o Irã por 3 a 0 (25/15, 25/10 e 25/22) neste domingo, no Cairo, e ficou com o ouro no mundial da categoria. O destaque do time foi Bruno Zanuto, eleito melhor atacante do torneio. Já o oposto Leandro, de 2,12 metros e 18 anos, que também integrou a vencedora seleção juvenil, traz para casa o segundo título mundial no ano. Também neste domingo, a seleção infanto-juvenil feminina foi vice-campeã mundial em Pula, na Croácia, ao perder da China por 3 a 0 (25/23, 25/21, 25/27 e 22/25). A meio-de-rede Fabiana, de 1,92 m e 16 anos, foi eleita a melhor bloqueadora e atacante da competição.