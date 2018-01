Vôlei: Espanha vence Japão por 3 a 2 A seleção espanhola de vôlei masculino teve dificuldades mas venceu nesta segunda-feira o Japão por 3 sets a 2, com parciais de 25-18, 23-25, 22-25, 29-27 e 15-13, pelo grupo D do Mundial disputado na Argentina. O resultado recuperou os ânimos dos espanhóis, após a derrota na estréia do torneio para a Iugoslávia, por 3 sets a 1. Agora, a equipe se prepara para enfrentar o Casaquistão. Pelo grupo F do Mundial, a Grécia surpreendeu e derrotou Cuba por 3 sets a 0, com parciais de 25-21, 25-21 e 25-19. Com o resultado, os gregos se recuperaram da derrota para a Holanda (3 a 0) e mantiveram as chances de se classificar à próxima fase do torneio. Já os cubanos, que estrearam com triunfo diante dos checos (3 a 1), não demonstraram o mesmo nível de jogo e agora precisam vencer a Holanda se quiserem manter as esperanças de classificação.