Vôlei: EUA e Rússia vencem na estréia As seleções dos Estados Unidos e da Rússia estrearam com vitória na fase decisiva do Grand Prix Mundial de Vôlei, que está sendo disputado na Ásia. A seleção norte-americana venceu a Coréia do Sul por 3 a 1 - parciais de 27/25, 18/25, 25/16, 25/14. No outro jogo de hoje, a Rússia venceu o Japão por 3 a 2 - parciais de 25/22, 25/14, 19/25, 21/25 e 15/7. No encerramento da rodada, o Brasil perdeu para Cuba por 3 a 2.