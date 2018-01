Vôlei: EUA vão à final do Mundial A seleção dos Estados Unidos venceu a Rússia por 3 sets a 2 nesta sexta-feira e garantiu sua vaga na final do Campeonato Mundial de Vôlei Feminino, que está sendo disputado na Alemanha. As parciais da partida foram de 21/25, 25/23, 25/20, 21/25 e 15/8. Com a vitória de hoje, o time americano se manteve invicto na competição, ao vencer seus 10 jogos. Na final, marcada para domingo, os Estados Unidos vão enfrentar o vencedor do confronto entre China e Itália, que jogam ainda hoje. Fora das finais, a seleção brasileira disputa o sétimo lugar. Neste sábado, enfrenta a Bulgária.