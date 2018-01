Vôlei faz série de amistosos com Cuba Após a conquista da Liga Mundial e do Sul-Americano, a seleção brasileira masculina de vôlei enfrenta a seleção de Cuba em série de três amistosos, que servirão de preparação para a Copa América, de 27 a 8 de outubro, na Argentina. O primeiro confronto, nesta sexta-feira, às 20h (SporTV), será no ginásio Darci Cortês, o Moringão, em Londrina. No domingo, os dois times jogam às 10h (TV Globo), em São Bernardo do Campo e na terça-feira, o Brasil encerra a seqüência de partidas em Brasília, a partir das 20h30 (SporTV).