Vôlei fecha a série contra a Polônia A seleção brasileira feminina de vôlei despede-se neste sábado de Nova Friburgo após o quarto amistoso contra a Polônia, no Ginásio do Sesi, às 18 horas (com SporTV) - ao todo serão seis jogos. O conjunto é apontado pelo técnico Marco Aurélio Motta como o principal ponto a ser aperfeiçoado nas partidas contra os poloneses. A seleção prepara-se para tentar o tetracampeonato do Grand Prix da Ásia, de 3 a 26 de agosto.