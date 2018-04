Vôlei feminino arrasa Alemanha e fica perto do título Em jogo encerrado na madrugada de hoje, a seleção feminina de vôlei massacrou a Alemanha por 3 sets a 0, parciais de 25/15, 25/15 e 25/16, em Tóquio, pela 3ª rodada da fase final do Grand Prix. Foi a 3ª vitória da equipe orientada pelo técnico José Roberto Guimarães, que segue invicta na competição. O time campeão olímpico, que busca seu 8º título do GP, enfrentará amanhã a Holanda (3h30 - Globo e SporTV), em partida que deverá definir o campeão do torneio.