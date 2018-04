Vôlei feminino bate China e segue invicto no Grand Prix A seleção feminina de vôlei continua imbatível no Grand Prix. No 2º jogo da fase final, encerrado nesta manhã, o Brasil derrotou a China por 3 sets a 0, parciais de 25/21, 25/20 e 31/29, em Tóquio. Na madrugada de amanhã, o time do técnico José Roberto Guimarães enfrentará a Alemanha (3h30 - Globo e SporTV), derrotada pela Holanda por 3 sets a 2.