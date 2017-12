Vôlei feminino brasileiro bate China e é bicampeão na Suíça Na reedição da final de 2005 do Torneio de Montreux, na Suíça, a seleção brasileira feminina de vôlei bateu novamente a China por 3 sets a 2, neste domingo, sagrando-se bicampeã da competição. As parciais foram de 25/15, 17/25, 20/25, 25/21 e 15/12. Este foi o terceiro título da equipe verde-amarela na competição suíça - venceu também em 1995, quando o torneio ainda se chamava BCV Cup. A prioridade do time comandado por José Roberto Guimarães neste ano é o Campeonato Mundial, que será disputado em outubro, no Japão. Na decisão do terceiro lugar em Montreux, Cuba venceu a Itália por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/22 e 29/27.