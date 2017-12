Vôlei feminino busca líder em quadra A seleção brasileira feminina de vôlei mostrou no Grand Prix da Ásia, em que terminou na quinta posição, depois do tricampeonato (1994, 1996 e 1998), que está sentindo a ausência de jogadoras que tenham o papel de líderes, como foram Ana Moser e Fernanda Venturini, na geração medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996, e Hilma e Leila, na que trouxe novamente o bronze de Sydney, no ano passado. As meninas desembarcaram, nesta quarta-feira, em São Paulo, em um vôo separado da comissão técnica, que só chegou à noite, no Rio. A meio-de-rede Janina que esteve no GP, mas voltou antes da final por causa de contusão, confirma que a seleção sentiu falta de atletas experientes. "Faltou confiança. A geração de Ana Moser entregou o bastão para a de Virna, que tinha várias reservas com bagagem." Janina acha que "é normal" que seleção sofra nesse reinício de trabalho até a retomada da confiança. "Claro que mudou, mas é melhor apanhar agora do que depois, em um Mundial ou Olimpíada." O quinto lugar do GP é o pior resultado do Brasil desde a Copa do Mundo de 91, quando foi 8º, sob o comando de Wadson Lima. Com Bernardinho, técnico entre 1994 e 2000, agora na seleção masculina, o Brasil ficou entre os quatro primeiros em todas as competições. Foram 22 torneios, oito títulos, cinco vices, seis medalhas de bronze e três quarto lugares.