Vôlei feminino comemora com churrasco As meninas da seleção brasileira feminina de vôlei comemoraram com um churrasco (ainda encontraram o técnico Sebastião Lazaroni no restaurante), na capital japonesa, o título da terceira etapa do Grand Prix da Ásia, neste domingo, depois de uma vitória difícil, obtida apenas no tiebreaker, contra a Rússia, por 15/25, 25/22, 25/22, 22/25 e 15/11. Sem Virna, que não viajou, nem o técnico Bernardo Rezende, que se mudou para a seleção masculina, e em processo de renovação, a equipe recuperou-se após um início ruim no GP. A seleção venceu as três partidas que jogou no fim de semana. Além das russas, ganhou da Coréia, por 3 sets a 1 (25/19, 18/25, 25/20 e 25/19), e do Japão, também por 3 a 1 (25/19, 25/16. 20/25 e 25/18). O Brasil terminou em terceiro nesta fase da competição, após três semanas e nove jogos, com 15 pontos, seis vitórias e três derrotas, atrás da líder China e dos Estados Unidos. A surpresa foi a atuação ruim de Cuba, campeã mundial e olímpica, que ficou em sexto, com 13 pontos, quatro vitórias e cinco derrotas. O destaque do time foi a líbero Ricarda, líder das estatísticas de recepção, com 73,71% de eficiência. O Brasil será realinhado no Grupo B, com Estados Unidos, Cuba e Coréia, para a fase final do GP, a partir de quarta-feira, em Macau. A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) ainda confirmará a tabela, mas, pela fórmula de disputa, o Brasil enfrentará Cuba, na quarta-feira, Coréia, na quinta, e Estados Unidos, na sexta. No Grupo A, estão China, Rússia, Japão e Alemanha. Os dois melhores de cada grupo fazem as semifinais, no sábado. Os vencedores decidem o título no domingo.