Vôlei feminino encara a Coréia do Sul pela Copa do Mundo

Precisando manter o pique, a seleção brasileira de vôlei feminino encara a Coréia do Sul na manhã deste sábado, às 7h05 (horário de Brasília), no Kumamoto Prefectural Gymnasium, pela segunda rodada da terceira fase. Uma vitória diante da Coréia do Sul coloca o Brasil numa boa situação na chave B, que também conta com Tailândia, Cuba, República Dominicana e Estados Unidos. Para tanto, a ponteira Paula acredita na força do saque brasileiro: "A Coréia do Sul tem uma característica parecida com a das tailandesas: uma média de altura menor se comparada ao padrão internacional. É um time que sabe usar tanto a parte técnica quanto a individual." Já Fabiana acredita que a vitória virá através da paciência, já que a principal característica das coreanas é a defesa. "No ano passado, jogamos contra elas e observamos que continuam defendendo bem. Além disso, têm um ataque mais forte do que o da Tailândia. Será uma partida difícil." No total, Brasil e Coréia do Sul se enfrentaram 58 vezes, com 38 vitórias brasileiras, com um aproveitamento de 65,52%. As brasileiras ganharam 130 sets a perderam 90. Depois da Coréia do Sul, o Brasil encara a República Dominicana, às 7h05 (horário de Brasília), novamente no Kumamoto Prefectural Gymnasiumcentro.