Vôlei feminino encara a Polônia na estréia da Copa do Mundo

Pensando em uma vaga nas Olimpíadas de Pequim, a seleção feminina de vôlei começa sua caminhada na Copa do Mundo na manhã desta sexta-feira, às 8h35 (horário de Brasília), diante da Polônia. No confronto geral, a supremacia é brasileira, com 20 vitórias e apenas três derrotas, sendo que a seleção venceu 63 sets contra apenas 22 das adversárias. Tais números colocam o Brasil como o favorito, ainda mais com a volta de Jaqueline, que teve sua pena, por doping, reduzida pelo Comitê Olímpico Italiano (Coni) de seis para três meses, e integrou o grupo na fase final de preparação. Apesar do retrospecto favorável, o técnico José Roberto Guimarães prega a cautela: "A seleção polonesa não é a mesma que disputou o Grand Prix. É uma partida complicada, ainda mais por ser a estréia. A Polônia está reforçada da Glinka, a principal atacante, e da Sliwa, segunda levantadora. Com a chegada destas jogadoras, a equipe ganha em experiência." Ainda de acordo com o treinador, as polonesas evoluíram muito desde a última Copa do Mundo, disputada em 2003: "Desta forma, as adversárias aumentaram o potencial de ataque e bloqueio. Por isso, precisaremos sacar bem para colocar em prática as ações que treinamos no sistema defensivo, principalmente, na relação entre o bloqueio e a defesa", destaca o treinador. Além de Brasil e Polônia, o grupo B é formado pela fraca seleção do Quênia e pela rival Cuba. Se a seleção ficar entre as três primeiras colocadas, conquista sua vaga às Olimpíadas de Pequim 2008.