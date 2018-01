Vôlei feminino enfrenta EUA nesta 6ª A seleção brasileira feminina de vôlei enfrenta os Estados Unidos, nesta sexta-feira, às 11 horas (horário de Brasília), em Riesa, estreando na Segunda Fase do Mundial da Alemanha. A partida é fundamental, pois a vitória deixa o Brasil mais perto da classificação para as quartas-de-final, pois garantem vaga as duas primeiras de cada grupo e as duas melhores terceiras colocadas. Apesar da importância do confronto, o técnico Marco Aurélio Motta evita a euforia do time. "Pensamos em um jogo de cada vez", disse o treinador, que vai manter a formação campeã do grupo na primeira fase, com Marcelle, Luciana, Karin, Valeskinha, Sassá, Paula e a líbero Fabi. "Nosso objetivo é o mesmo, atuar bem e terminar na primeira colocação", disse Motta. Para a líbero Fabi, a partida será um ótimo desafio para o Brasil. "Teríamos que enfrentar as favoritas em algum momento e agora temos de mostrar a que viemos". O sistema defensivo será fundamental diante das norte-americanas. "Elas têm um bloqueio muito forte. Precisamos estar atentas à cobertura". Ao lado de Coréia do Sul e Itália, os Estados Unidos estão invictos no Mundial. O grande resultado foi a vitória sobre a Rússia, que garantiu o primeiro lugar no grupo. O desfalque norte-americano é a líbero Stacy Sykora, contundida, mas a equipe tem a veterana Tara Cross-Battle e a atacante Phipps como maiores destaques. "Não tememos ninguém. Somos capazes de vencer qualquer um, jogando bem", disse o treinador brasileiro. Além de Brasil x Estados Unidos, o Grupo G tem amanhã o confronto entre Alemanha e Holanda. Nos outros jogos, destaque para o confronto entre a invicta Itália contra a Rússia, uma das favoritas ao título.