Vôlei feminino estréia com derrota A seleção brasileira feminina de vôlei perdeu nesta terça-feira, na estréia da Montreux Volley Masters, antiga BCV Cup, para a Rússia, no tiebreaker. Foi a terceira derrota seguida da equipe do técnico Marco Aurélio Motta: 25/23, 23/25, 20/25, 25/18 e 15/11, de virada. O Brasil, que já havia perdido dois amistosos para a Alemanha, preparatórios para o torneio da Suíça, folga nesta quarta-feira e na quinta pega a Itália. A líbero Arlene foi o destaque do time na Suíça por ser uma ?rookie? (estreante), aos 32 anos. Na contramão da maioria das jogadoras, que deixam as quadras após os 30, Arlene estréia na equipe brasileira. ?Sempre sonhei com a seleção.? Observou que isso só foi possível pela intervenção do técnico José Roberto Guimarães, que a pôs como líbero, no BCN, há três meses.