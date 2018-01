Vôlei feminino evita comparações Com a responsabilidade redobrada, a seleção brasileira feminina de vôlei embarca nesta quarta-feira para Santa Fé, na Argentina, onde disputará o Torneio Classificatório para o Mundial da Alemanha de 2002. Além de estar à sombra da conquista masculina na Liga Mundial, o técnico Marco Aurélio Motta vai estrear oficialmente no comando do time, que desde 1993, com Bernardinho, conquistou oito títulos, cinco vice-campeonatos, seis medalhas de bronze e três quarto lugares. O primeiro desafio do Brasil será sexta-feira, contra o Peru. No sábado, o time enfrenta a Argentina e domingo, joga com a Venezuela. "Nossa realidade é diferente. Estamos em processo de renovação e o grau de motivação deles, em função dos resultados anteriores, era muito maior", avisou Marco Aurélio, que não contará com Virna e Fofão nos jogos na Argentina. Do time titular da última competição, a Olimpíada de Sydney, em 2000, quando o Brasil foi bronze, tem apenas a ponteira Érika e a central Janina. "Independente do resultado do masculino, o desafio continua o mesmo, manter o Brasil entre os três primeiros do mundo", disse o técnico. Esse ano, a seleção feminina disputou apenas quatro amistosos contra a Argentina e ganhou dois. "Hoje estamos com 60% do nosso pontencial. Devemos chegar no Grand Prix (agosto) com 80% e na Copa dos Campeões (novembro), com 100%", prometeu Marco Aurélio. Ele explica que o maior problema é o entrosamento entre a levantadora titular dos amistosos, Fabiana Berto, e as atacantes. "Diferente do Maurício, que atuou dois anos no Minas com o Henrique, André e Giba", disse o treinador, comparando com o time masculino de Bernardinho.