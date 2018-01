Vôlei feminino faz testes contra Cuba A seleção brasileira feminina de vôlei testará uma nova formação tática durante a Copa da Amizade, torneio amistoso e preparatório para a Copa dos Campeões, que acontece em novembro, no Japão. O técnico Marco Aurélio Motta colocará a ponteira Érika como oposto, no primeiro dos quatro confrontos contra Cuba, nesta quinta-feira, às 20h30, no Ginásio Municipal Dr.Almir Gabriel, em Belém-PA (com tranmissão ao vivo da SporTV). ?A prioridade é testar essa nova formação e dar ritmo às atletas?, explicou o treinador do Brasil, que escalará o time com a levantadora Gisele, as centrais Karin e Flúvia, as ponteiras Virna e Raquel e a líbero Fabi, além de Érika.